◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１３日、栗東トレセン国内外合わせて１３度目のＧ１挑戦となるシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は各馬場でレース前日の調整を行った。前走の天皇賞・春は７着。「距離も長かったし、太いぶんもあったけど、もっと伸びて欲しかったね」と吉田一助手は振り返る。木曜に発表された事前発表馬体重は前走から６キロ減の５０