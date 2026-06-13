神奈川県座間市に住む元交際相手の女子高校生（17）を殺害したとして6月11日、県警は隣接する相模原市に住む塗装工の男（19）を逮捕した。2人はTikTokを通じて交際に発展したが、すぐに破局。男が執拗に復縁を迫るなか、犯行に発展してしまった。【現場の写真を見る】「”復縁話”のため花火も...」少年（19）が女子校高校生を絞殺したとみられる河川敷前編では「最近、素行が悪くなっていた」という男の知人の証言などを報じ