◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準決勝東北福祉大―慶大（１３日・神宮）今春ドラフト候補左腕の慶大・渡辺和大投手（４年＝高松商）が、圧巻の奪三振ショーを見せた。初回に２三振を奪って立ち上がると、２回は４番からの好打順を３者連続三振に仕留める快投。３回も下位打線から再び３者連続三振を奪い、３回を終えた時点で８奪三振とした。２回り目に入った４回も勢いは止まらず、１、２番を連