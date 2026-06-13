神奈川県相模原市の河川敷で、隣接する座間市に住む高校3年生の女子生徒（17）の遺体が見つかった事件。神奈川県警は遺体発見後、事情を知るとみられる男性を任意捜査し、6月11日に殺人の疑いで、元交際相手で相模原市南区に住む自称塗装工の男（19）を逮捕した。調べに対し、男は「（逮捕容疑）そのままの通りです」と容疑を認めている。凄惨な事件を起こした男の正体と、2人の関係とはどんなものだったのか──。【前後編の前