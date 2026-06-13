静岡・浜松市は観光振興の財源を安定して確保しようと、「宿泊税」導入に向けた有識者会議を設置し初会合を開きました。この有識者会議は浜松市内の観光協会や専門家らで構成され、「宿泊税」の導入について検討するものです。10日の初会合では観光の専門家が全国で導入が進む宿泊税が観光振興の新たな財源として注目されている一方、使い道を明確にする重要性などを説明しました。市では浜名湖や舘山寺温泉など観光資源の魅力を高