チョコミン党のみなさーん!今年も熱海がスースーに染まる季節がやってきましたよー!6月20日･21日の｢ENJOYスースーDAY｣を皮切りに、熱海プリンで期間限定のチョコミントフェアがスタート。熱海プリンカフェ2ndがチョコミントだらけになり、限定企画も開催されます!そんなチョコミントの祭典を前に、筆者のりぴよはひと足…いや、ふた足も早く全メニューを制覇!見た目のかわいさか