日本野球機構(NPB)は13日の公示を発表。ソフトバンクは、前田純投手を抹消しました。前田投手は前日12日のヤクルト戦に先発登板。5回まで無安打に抑える見事な投球も、6回にはヒットと四球で満塁のピンチを招き、同点タイムリーを浴び降板となりました。ここまで3試合に先発し、1勝1敗、防御率3.52としています。