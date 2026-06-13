天皇皇后両陛下は、オランダとベルギーを2週間の日程で公式訪問するため午前11時すぎ羽田空港を出発されました。天皇皇后両陛下は、午前10時20分ごろ皇居を出発されました。両陛下は車の窓を開け、見送りに集まった人たちに笑顔で手を振られました。羽田空港では、秋篠宮ご夫妻や森衆議院議長らから見送りを受け、にこやかな表情で応えられました。両陛下は、政府専用機に乗り込み、オランダの首都アムステルダムに向かわれました