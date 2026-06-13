お笑いコンビ「なすなかにし」中西茂樹（48）と那須晃行（45）が12日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。いとこの「みくちゃん」との約束を果たした。笑福亭鶴瓶は観覧席に「皆さん知ってるか（わからない）。いとこ同士ですからね」と伝えると、客席からは「へぇ〜」と驚きの声に包まれた。中西は「年に1回正月にビンゴ大会やってますから」と語った。鶴瓶から「そのときはお前ら司会せえへんやろ？」と聞かれ、中西は「やります