主に機能面のアップデートを実施2026年3月19日、マツダはラージクラスSUV「CX-80」の商品改良（一部改良）を行い、同日より販売を開始しました。ユーザーからの反響など、気になる情報について首都圏のマツダディーラーに問い合わせてみました。 【画像】超カッコいい！ これがマツダの最上級仕様「新“3列・7人乗り”高級SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）マツダは新世代の「ラージ商品群」として、「CX-60」「CX-70」「C