私（チカ、30代）はフルタイムパート勤務で夫（ナオト、30代）と3人の娘との5人暮らし。義実家、実家ともにうちから車で15分ほどの場所にあります。私は米農家の義両親からお米をもらう代わりに、農作業や義実家の家事などを手伝ってきました。仕事がない日は家でゆっくりしたいと思う私ですが、夫や義両親は嫁である私が義実家を手伝うのが当たり前だと思っています。私は疲れが取れない日々と義実家で感じる男尊女卑の空気がしん