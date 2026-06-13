ドラマ25「わたしの相殺日記」（毎週金曜深夜24時52分）主演：あのさん、共演：窪塚愛流さんインタビュー【後編】。自身の“相殺術”について聞いた。【前編】では、奔放な姉＆しっかり者の弟を演じるお二人が“姉弟”についてのトークを。【動画】「わたしの相殺日記」第1話＆第2話、無料見逃し配信中あの、窪塚愛流の“相殺術”は？――「〇〇したから××はなかったことにする」という萌の“相殺術”のような、自分で自分を幸せ