実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。第9話現状を変えたければ、自分が変わらないと【編集部コメント】相手と向き合うのもエネルギーを使います。使ったエネルギー分だけ響いてくれると希