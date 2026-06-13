神奈川県相模原市の相模川河川敷で座間市の高校3年生・佐藤唯来さん（17）が殺害された事件で、県警が殺人容疑で逮捕した元交際相手の自称塗装工の男（19）が事件当日、「原付バイクに2人乗りしてくれたら二度とつきまとわない。一生の思い出にするから会ってくれ」と懇願して佐藤さんを呼び出していたことがわかった。佐藤さんは男に暴力をふるわれたり、過度な束縛を受けたりして疲弊、友人に相談をしていたが、関係を終わらせる