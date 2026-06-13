神奈川県相模原市の相模川河川敷で座間市の高校3年生・佐藤唯来さん（17）が殺害された事件で、県警が殺人容疑で逮捕した元交際相手の自称塗装工の男（19）が、交際を解消されてからも「俺と会ってくれなければお前の家族を殴るぞ」などと脅してつきまとっていたことがわかった。男の父親は「いたって普通の子」などと証言していたが、佐藤さんはたびたび男から暴力をふるわれてアザを作っていたこともあったという。家族も知らな