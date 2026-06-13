「町」として全国最多の人口を抱える府中町が市への移行を目指し、１２日に初めて住民説明会を開きました。 府中町は市への移行を検討する理由として「都市としてのブランド力が高まることで、持続的な成長に向けた好循環に期待できる」などと説明しました。 一方、行政のシステム変更などに２億円程度のコストがかかるとされていて、住民からは「他に使い道があるのではないか」などの意見も上がりました。 市政移行に賛成