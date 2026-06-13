＜ダウ選手権2日目◇12日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞エンジェル・インとのペアで出場している65歳のジュリ・インクスター（ともに米国）が、米国女子ツアー史上最年長で予選を通過した。【連続写真】原英莉花のスイングが日々進化！ そのすごみは？メジャー7勝を含むツアー31勝を挙げるレジェンドは、ジョアン・カーナー（米国）が持っていた65歳26日の記録を更新する65歳11カ月19日での予選通過。「