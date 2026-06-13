ラウンドを重ねていくと、ボールを打ち込む意識が強くなり、体が突っ込みやすくなるもの。スイング軸を安定させるために、上田桃子らを指導したプロコーチ・辻村明志が考案して、女子プロたちが日頃から行っている手作りの練習器具を使ったドリルを紹介する。【連続写真】トイレットペーパーの芯を照準器にしてスイング女子プロのアイアンショット◇◇◇アイアンで打ち込む意識が強くなると、上体が左に突っ込み軸は左に倒れ