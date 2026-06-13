＜宮里藍 サントリーレディス3日目◇13日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第3ラウンドが進行している。最終組が午前11時20分にティオフ。決勝ラウンドに進出した66人がコースに出た。単独首位で迎えた最終組の桑木志帆は、3オン2パットのパーで滑り出し、トータル15アンダーでトップをキープしている。【写真】天才中学生・ソアのピースが初々しい同じく最終組の14歳のソア・キム（韓国