俳優の香椎由宇が13日、都内で行われた映画『メモリィズ』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】ダブルピースで公開を喜ぶ香椎由宇や柄本佑本作は、初の長編監督作となる坂西未郁が手がけるオリジナル作品。スマートフォンで日々の瞬間を記録し、共有する現代において、「記憶」とは何か。写真や映像を通して積み重なっていく“記憶”と、家族の時間を丁寧に描き出す。柄本が演じる物語の主人公・雄太は、骨折した義父