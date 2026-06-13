これから今夜にかけての近畿地方は、おおむね晴れるでしょう。 ただ、紀伊山地周辺など山沿いの一部でにわか雨がありそうです。 向こう１週間の近畿地方は、晴れ間の出る日もありますが、南部を中心に曇りや雨の日が多いでしょう。 局地的に強い雨が降る可能性もありますので注意をしてください。