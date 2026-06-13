１２日夜、兵庫県西宮市の北部で、クマの目撃情報が２件相次ぎました。 【写真を見る】西宮市でクマ目撃情報２件市道で「１頭歩いているのを見た」高速道路で「路肩にクマがいる」同一個体の可能性 警察などが近隣の住民に注意を呼びかけています。 １２日午後１１時ごろ、西宮市名塩赤坂の市道１０１号で「クマが１頭歩いているのを見た」と近くを通る女性から１１０番通報がありました。 また、その通報から数分