俳優の瀬戸朝香（49）が、自然体な魅力あふれる食事中のプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】瀬戸朝香、家族ショット＆食事中のプライベートショット2007年に元V6の井ノ原快彦（50）と結婚し、16歳の長男と12歳の長女を育てている瀬戸。Instagramでは、子どもたちと夏休みを満喫した様子や、「少しだけブルーを入れた」と説明しているイメチェンショットなど、日常の様子を発信している。食事中のプラ