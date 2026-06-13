◇インターリーグドジャース2−8ホワイトソックス（2026年6月12日シカゴ）ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に逆転負け。先発メンバーから外れた大谷翔平投手（31）は最後まで出番がなく欠場となった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）が次戦は出場させる方針を示した。試合後、指揮官は大谷について「治療を受けただけ。トレーナーと話したけど、楽観的に見ている。今夜を問題なく過ご