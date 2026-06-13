【シカゴ＝帯津智昭】米大リーグは１２日、各地で行われ、ドジャースの佐々木朗希は敵地でのホワイトソックス戦に先発し、４回１／３を投げて７安打７失点と崩れ、４敗目（３勝）を喫した。スコアは２―８だった。大谷翔平は左膝の炎症のため、欠場した。ホワイトソックスの村上宗隆は右太もも裏の肉離れで負傷者リストに入っており、日本人対決は実現しなかった。