日本野球機構(NPB)は13日の公示を発表。DeNAはマルセリーノ投手を登録し、入江大生投手を抹消しました。マルセリーノ投手は5月7日に抹消となって以来の再昇格。抹消時は1軍で12試合にリリーフ登板し、防御率6.75としていました。ファームでは直近5試合でいずれも1イニングを投げ無失点。安定感を見せています。抹消となった入江投手は、12日のロッテ戦で今季6度目の先発登板。2回には山口航輝選手、4回にはソト選手のソロホームラ