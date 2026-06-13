【FIFAワールドカップ2026】カナダ代表 1−1 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表（日本時間6月13日／トロント・スタジアム）【映像】「超速反転ボレー」のスーパーゴール（実際の様子）カナダ代表のFWサイル・ラリンが、力強い反転から豪快なボレーシュートを叩き込んだ。中央をこじ開けた見事な連携から生まれた同点弾に、SNS上でファンが熱狂している。共催国のカナダ代表は日本時間6月13日、FIFAワールドカップ2026のグループB第