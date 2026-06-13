イーロン・マスク氏が率いる宇宙企業スペースXが12日、アメリカのナスダック市場に上場しました。調達額はおよそ12兆円で、過去最大規模となりました。スペースXイーロン・マスクCEO「スペースXは皆さんを月や火星、最終的にはその先へ連れていきたい」スペースXは12日、アメリカのナスダック市場に上場しました。公開価格は1株135ドルで、上場による調達額はおよそ750億ドル＝日本円でおよそ12兆円と、過去最大規模となりました。