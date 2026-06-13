【モデルプレス＝2026/06/13】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が6月10日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】29歳美人アナ「ニーハイが似合う」と話題の美脚全開ショット◆沖田愛加アナ、ミニスカ×ニーハイのディズニーコーデ披露沖田アナは「みんなはディズニーでなに食べるの？」とコメントし、東京ディズニーリゾートでの動画を投稿。「何を食べ行く