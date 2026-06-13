【モデルプレス＝2026/06/13】モデルで女優の森高愛が6月10日、自身のInstagramを更新。韓国でのミニスカート姿を公開した。【写真】28歳女優「圧巻のスタイル」と話題の美脚全開ショット◆森高愛、美脚際立つミニスカ韓国ショット公開森高は「弾丸韓国旅でした」とコメントし、街中やカフェでのショットを複数枚投稿。キャップをかぶり、薄いイエローの半袖トップスにグレーのフリルミニスカートを着用したコーディネートで、スラ