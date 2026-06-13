【モデルプレス＝2026/06/13】女優の三倉佳奈が6月10日、自身のInstagramを更新。息子の姿を公開した。【写真】39歳双子女優「飾り付けも素敵」息子の豪華バースデーの様子◆三倉佳奈、10歳の誕生日迎えた息子の姿披露三倉は「ご無沙汰しています！お久しぶりの投稿になってしまいました」と書き出し、「皆さまいかがお過ごしでしょうか。私は元気です」と報告。「息子が10歳になりました」と明かし、写真を複数枚投稿している。カ