【モデルプレス＝2026/06/13】タレントの辻希美が6月11日、自身のInstagramのストーリーズを更新。高校1年生の長男のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「流石のクオリティ」と話題のボリューム弁当◆辻希美、ボリューム満点の手作り弁当披露辻は、「今日のお弁当」「#高一弁当」とつづり、食卓に用意された弁当の写真を投稿。肉巻きおにぎりや、うどんにちくわの磯辺揚げ、顔のデコレーショ