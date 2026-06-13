俳優の中村玉緒さんが6月9日に亡くなったことを所属事務所が発表した。86歳だった。夫の勝新太郎（1931〜1997）が亡くなって30年が過ぎようとしていたが、あれほど振り回されたにもかかわらず、最後まで惚れ込んでいた。そんな彼女の言葉を振り返る。＊＊＊【秘蔵写真】りりしい眉毛に花咲くような笑顔…「中村玉緒」の“美し過ぎる一枚”若かりし夫・勝新太郎さんとの2ショットも「週刊新潮」は2025年11月20日号で、玉緒さ