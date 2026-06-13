モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が１３日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。インスタグラムに「歩く日」とつづり、団子を片手に持った姿をアップ。黒のパンツに白いシャツを羽織り、サングラスをかけた夏のコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「かわい！」「夏感じる服〜」「かっこいい」「ステキだよ」「歩く日良いですね！」「デコだしの髪形ほんと好き」「顔ちっちゃ！