◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組米国４―１パラグアイ（１２日、米ロサンゼルス競技場）３か国共催のメキシコ、カナダに続き、米国での開幕戦が行われ、ＦＩＦＡランク４１位のパラグアイは同１７位の米国に１―４で敗れた。序盤から米国の攻撃に圧倒され、相手ＦＷバログン（モナコ）に２ゴールを決められるなど０―３で前半を折り返した。後半２８分にエースＦＷエンシソ（ストラスブール）のパスを受けたＭＦマウリ