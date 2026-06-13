日本時間の今夜から31年ぶりとなる大相撲パリ公演が始まります。公演を前に力士たちが地元の小学校を訪れ、子どもたちと相撲稽古を行いました。12日、パリ市内の小学校を訪れた若元春関と阿炎関。初めての力士の姿とあって、部屋がいっぱいになるほど子どもたちが集まりました。阿炎関「（Q.どんな食生活をしていますか？）大きくなるために、一日6食〜7食、食べています」2人は、子どもたちと相撲稽古を行うなど大盛り上がり。子