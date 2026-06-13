アーティストグループ『Number_i』が6月12日、グループの公式インスタグラムを更新。アメリカでの様子を動画で公開しました。 【写真を見る】【 Number_i 】アメリカでの様子を動画で公開「No sleep（眠れない）」「全力で準備中」動画はSNSで多忙さを表す定番のミーム音源である「No sleep（眠れない）」という音声に合わせて、平野紫耀さんが眠たそうに目をこすりながら建物から出るところから始まります。 続いてバス