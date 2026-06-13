アイドルグループ「ピュアリーモンスター」が、2年ぶりとなる新曲「しゅがぴゅあ」をリリースした。現在の7人体制について、塙有咲は「個性が強い」と表現する。「誰も被っていなくて。どんな好みの人にも何かしら刺さる7人」。長く活動を続けるグループだからこそ、その言葉には今の体制への確かな手応えがにじんでいた。（「推し面」取材班）メンバーの一員として塙が掲げているのは、「ピュアモンのロック担当」という立ち