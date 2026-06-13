■これまでのあらすじ根拠のない情報を妄信する義母に妻は困っていた。義母の教えは息子にも悪影響を及ぼし、妻は夫に「子どもに変なこと言うのやめてほしい」と訴えるも「スルーしとけば」と笑っているだけの夫。しかし、来週には義母との家族旅行が控えていて…。義兄家族も一緒に、いざ家族旅行へ！子どもたちは旅行を楽しんでいましたが、ジュース一本買うのにもお義母さんは小言をこぼしていました。波乱の予感しかないなか、