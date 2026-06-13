きのう、水戸市で父親の首を絞めて殺害したとして54歳の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、水戸市内原町の無職・坂田武男容疑者（54）で、自宅で88歳の父親・坂田寅夫さんの首を絞めて殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、父親はきのう午後4時半ごろにデイサービスから帰宅していたということですが、きのう午後8時ごろに坂田容疑者から「父親の首を絞めた、呼吸がない」と110番通報があり、駆けつけ