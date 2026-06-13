◇W杯北中米大会1次リーグD組パラグアイ 1―4 米国（2026年6月12日ロサンゼルス）FIFAワールドカップ（W杯）に4大会、16年ぶりに出場したパラグアイは1次リーグ初戦で開催国の米国に1―4と完敗した。ケガ人が戻ってほぼベストメンバーながら、完全アウェーで伝統の堅守が崩壊した。前半7分、右サイドを米国MFプリシック（ACミラン）に攻略され、最後はMFボバディジャ（サンパウロ）のオウンゴールであっさり失点。前半は