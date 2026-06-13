すかいらーくグループのカフェ「むさしの森珈琲」は「父の日Thanks！Fes」と題して、2026年6月24日まで使えるクーポンを公式Xアカウント（＠634no_mori）で公開中です。アルコール7商品は"半額"になります。そのほか、アペタイザーや肉料理もクーポンでお得に楽しめますよ。また、平日に使える「10％オフクーポン」、土日祝に使える「7％オフクーポン」もあります。こちらのクーポンの有効期間は7月8日までです。グラスワインは136