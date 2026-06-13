県内最大級の軽自動車の展示販売会が秋田市で始まりました。秋田市の県立スケート場で開かれている軽自動車まつり。県内のディーラー14社が厳選した人気車種の新車と中古車およそ300台が展示販売されています。最近は子育て層を中心にスライド式ドアがついた車の需要が高まっているほか、燃費の良さや小回りが利く車が人気を集めているということです。軽自動車まつりは13日は午後5時までで、14日も午前10時から