肉を食べて元気になろうと肉料理ばかりを集めた食のイベントがJR高松駅前で開かれています。 【写真をもっとみる】熱気に包まれた会場＆おいしそうな肉グルメの数々 会場は肉の焼ける香ばしい香りが広がる！ 福岡県の飲食店を中心に24店舗の肉料理が楽しめる「肉肉パーク」です。各地で開かれている人気のイベントで高松市では2回目の開催です。「久留米骨付きカルビ」は豚バラ肉を甘辛いしょうゆダレで味付けた久留米市