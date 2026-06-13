7月6日よりテレ東系で放送がスタートする内田理央主演ドラマ『夫を殺したはずなのに』の追加キャストとして、箭内夢菜、曽田陵介、小林亮太、丹生明里、紺野まひる、山下容莉枝の出演が発表された。 参考：内田理央、タイムリープ復讐サスペンス『夫を殺したはずなのに』で主演渡邊圭祐が夫役に 本作は、CLLENNとテレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜による完全オリジナル縦読み漫