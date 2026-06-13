台風や大雨などによる浸水被害を防いでもらおうと岡山市で土のうの配布が行われました。 【写真をもっとみる】会場で「土のう」を作る市民 本格的な「台風シーズン」を前に 岡山市が市内4カ所で実施したものです。岡山市中区の配布場所では朝から多くの人が訪れ土のうを作り持ち帰っていました。局地的な大雨が増える中、事前に土のうを準備して浸水に備えてもらおうと毎年、実施されています。 （市民）「大雨が降った