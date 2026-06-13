DJI本社に並んだ「Osmo Pocket 4P」 DJIの中国深セン本社を見学するメディアツアーが6月9日（火）に開催され、当サイトも招待を受けて参加した。 DJIの新しい社屋「Sky City」では、正式発表前のジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」を見ることができた。ここでは実写サンプルを交えて、簡単にハンズオンレビューをしてみたい。 深センにあるDJIのグローバル本社「Sky City」 「スティック型シネマカ