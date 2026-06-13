Waphyto（ワフィト）は6月10日より、「インティメイト フォーミングウォッシュ フレッシュミント」を数量限定で発売しました。■とれたてミントで爽やかな香りで消臭効果も同商品は、愛知・東三河産ミントを使用した泡タイプのデリケートゾーン用の泡ソープです。ミントは抗酸化成分であるフラボノイドやタンニンを含む、とれたての若葉を採用。エキスとオイル（精油）をそれぞれ抽出し、余すところなく配合しています。精油として