ヨックモックは、実店舗の営業時間外でもヨックモックの定番商品を購入できる自動販売機「いつでもヨックモック」を名鉄名古屋駅に設置し、6月4日より販売を開始しました。第6弾となる今回は、初となる愛知県へ登場。1日の平均乗降人員が約270,000人を誇る「名鉄名古屋駅」のホーム内へ出店します。定番クッキーが食べきりサイズの可愛い紙箱に入った「MY YOKUMOKU」シリーズから、贈答用にもなるアソート詰め合わせまで、幅広いシ