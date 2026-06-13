チロルチョコは6月1日、紅茶フレーバーによる「チロルチョコ〈アールグレイアフォガート〉」を発売しました。■初夏の季節にピッタリな紅茶フレーバー同商品は、アフォガートをイメージしたミルクアイス風味クリーム、ミルクアイス風味チョコレートと組み合わせることで、華やかな香りとまろやかな風味が溶け合う、この季節にピッタリな商品に仕上げています。パッケージには、アイスにアールグレイがあわさった2種類のデザインを